Новая Стратегия судебной реформы: что власть планирует сделать с правосудием до 2029 года

Реформа Верховного Суда и Конституционного Суда, усиление Высшего совета правосудия и ослабление Совета судей, оптимизация ГСА, съезды судей в режиме online, создание новых судов и ликвидация Школы судей.

Источник фото: Высший совет правосудия

Офис Президента завершил разработку Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы.

Напомним, что это уже вторая Стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства, разработанная за время президентской каденции Владимира Зеленского.

Первая Стратегия, охватывавшая 2021-2023 годы, по ряду причин была исполнена лишь частично.

Стратегия развития системы правосудия на 2024-2029 годы предусматривает реализацию достаточно амбициозных планов, которые могут коренным образом изменить облик судебной власти Украины, а также Конституционного Суда.

В целом можно отметить, что Стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы содержит как прогрессивные предложения, так и дискуссионные.

Например, предлагается еще больше полномочий предоставить Высшему совету правосудия, в то же время роль Совета судей Украины – высшего органа судейского самоуправления, все больше нивелируется и все больше сводится к выполнению технических функций.

Также предложено с целью повышения прозрачности проводить съезды судей в режиме online с предоставлением права голоса всем действующим судьям Украины. Вместе с тем, почему-то такой вариант проведения съездов предложено использовать исключительно для съезда судей, хотя, как известно, например, состав Высшего совета правосудия формирует целый ряд других субъектов – конференция прокуроров, съезд адвокатов и т.д.

«Судебно-юридическая газета» ознакомилась с эксклюзивными подробностями Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы.

Конституционный суд Украины

Авторы Стратегии предлагают существенно реформировать Конституционный Суд, который, по их мнению, должен стать «эффективным», «справедливым», «прозрачным» и «добропорядчным».

Дела, которые находятся в производстве у судей КСУ, должны рассматриваться «с соблюдением разумных сроков разбирательства».

В КСУ должна появиться автоматизированная система распределения дел.

Также в КСУ необходимо внедрить механизмы для привлечения судей КСУ к дисциплинарной ответственности.

Для этого КСУ необходимо разработать и утвердить «Кодекс судейской этики Конституционного суда Украины» (по образцу уже существующего «Кодекса судейской этики»).

Интересно, что предлагается ввести нормативное урегулирование судебного пересмотра решений, принятых Конституционным Судом Украины в рамках привлечения к дисциплинарной ответственности судьи КСУ.

Также предлагается внедрить механизм проверок добропорядочности судей КСУ и унифицировать подходы к исчислению отпусков судей КСУ.

Что касается непосредственной деятельности КСУ, то предложено предоставить «четкое законодательное определение полномочий Сената Конституционного Суда Украины при передаче дела на рассмотрение Большой палаты Конституционного Суда Украины».

Правила конституционного производства должны иметь четкое определение:

оснований и порядка открытия конституционного производства, его форм, прав и обязанностей участников

порядка, оснований и способа обеспечения конституционной жалобы, сроков действия

оснований для отмены и утраты действия обеспечительного приказа

мотивированности решений, а также полноты рассмотрения дел и соблюдения определенных в законе сроков рассмотрения

ограничения полномочий по выходу за пределы доводов и требований конституционной жалобы

Стратегия подразумевает и повышение эффективности института конституционной жалобы.

Авторы Стратегии также отметили необходимость четкого разграничения полномочий между Верховным Судом и Конституционным Судом Украины относительно толкования Конституции Украины и решения вопроса о соответствии Конституции Украины законов Украины и других актов.

Что касается процедуры отбора судей КСУ, то предложено пересмотреть целесообразность требования об объявлении нового конкурса в случае, если по результатам оценки Совещательной группы экспертов количество кандидатов, отвечающих критерию признанного уровня компетентности в сфере права, составляет менее двух человек на одну вакантную должность судьи Конституционного Суда Украины, предоставив дискрецию субъекту назначения по заполнению большего количества вакансий, пользуясь рейтинговым списком от Совещательной группы экспертов.

Интересно также, что предлагается расширить круг субъектов, имеющих право на подачу конституционной жалобы в КСУ. В частности, планируется предоставить право на прямое конституционное представление Высшему совету правосудия.

Верховный Суд

По мнению разработчиков Стратегии, Верховный Суд все же должен функционировать как полноценный суд права и сосредоточиться на обеспечении постоянства и единства судебной практики.

Для этого, как считают авторы Стратегии, необходимо усилить процессуальную и функциональную способность Верховного Суда, в частности, в части усовершенствования кассационных фильтров с целью снижения чрезмерной нагрузки на Верховный Суд.

В долгосрочных планах власти – изменение структуры Верховного Суда на основе гарантирования сохранения статуса судей Верховного Суда.

Также в планах – определение для Верховного Суда процессуального механизма для обеспечения единства судебной практики по делам, не подлежащим кассационному обжалованию.

Предлагается расширить процессуальные возможности для рассмотрения кассационными судами дел в порядке письменного производства (в административном, уголовном и хозяйственном процессах).

Кроме того, предложено усовершенствовать институт образцового дела, а также определить целесообразность внедрения этого института в гражданском и хозяйственном судопроизводстве.

Авторы Стратегии считают, что в нормировании нуждается порядок реализации Верховным Судом полномочий на обращение в Европейский суд по правам человека в соответствии с Протоколом № 16 к Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод по предоставлению консультативных выводов по принципиальным вопросам, касающимся толкования или применения прав и свобод, определенных настоящей Конвенцией, протоколами к ней.

Отдельное внимание авторы Стратегии решили уделить Большой Палате Верховного Суда, в частности, в части усовершенствования определения состава Большой Палаты.

Как считают инициаторы Стратегии, у БП ВС должен появиться свой Регламент деятельности, а практику отступлений Большой Палаты (как и Верховного Суда в целом) от прежних правовых позиций необходимо усовершенствовать.

Кроме того, учитывая постепенное снижение количества судей Верховного Суда в результате отставок, планируется проведение нового конкурса на должности судей кассационных судов ВС.

Стратегия уделяет внимание и судьям Верховного Суда.

Так, предусмотрено осуществление мониторинга образа жизни судей Верховного Суда и проведение полной проверки поданных ими деклараций.

Кроме того, планируется проведение проверки деклараций добропорядочности и деклараций родственных связей судей Верховного Суда.

Высшие специализированные суды

Стратегия предусматривает создание Высшего административного суда, который, как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», будет рассматривать часть дел, подсудных ликвидированному еще в 2022 году Окружному административному суду города Киева.

Указанный суд планируется создать по принципу Высшего антикоррупционного суда.

Рассматривать ВАС будет исключительно споры с Верховной Радой, Президентом, Кабинетом Министров, министерствами, центральными органами исполнительной власти, Национальным банком.

Также власти не отказались и от запуска работы Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. Конкурсный отбор судей в указанный суд начался еще в 2017 году, но так и не был завершен.

Новая специализация в судах

Стратегия подразумевает возможность расширения видов специализации судей в судах первой, апелляционной и кассационной инстанции.

В частности, предлагается ввести внутреннюю специализацию в судах по рассмотрению:

по семейным спорам

относительно воинских уголовных правонарушений

относительно военных преступлений

касательно споров по поводу социальных выплат

относительно споров по делам ветеранов войны

касательно споров по поводу членов семьи погибших (умерших) ветеранов войны

относительно споров по поводу членов семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины

Финансовое обеспечение судов

Интересно, что Стратегия предполагает решение хронической проблемы судебной власти – финансирование судебной власти должно осуществляться исключительно в объеме, необходимом для надлежащего осуществления правосудия.

Вместе с тем планирование и распределение бюджетных ресурсов в судебной системе должны осуществляться исключительно прозрачно и на основе определенных критериев.

Стратегия предусматривает, что в судебной системе, наконец, будет создана «справедливая система оплаты труда аппарата судов» (помощников судей, секретарей судебного заседания и консультантов), которая предусматривала бы систему стимулирования в случае превышения средних показателей работы соответствующих работников.

Впрочем, сначала, по мнению авторов Стратегии, необходимо провести аудит финансового обеспечения судей и судов, не осуществляющих правосудие, и выработать механизмы оптимизации соответствующих расходов.

Высший совет правосудия

Существенные изменения, согласно Стратегии, ожидают Высший совет правосудия.

Так, рассматривается вопрос передачи Совету правосудия полномочий по урегулированию конфликта интересов в деятельности судей, Председателя или членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Председателя Государственной судебной администрации Украины, его заместителей, а также принятия решения об урегулировании реального или потенциального конфликта интересов в деятельности указанных лиц.

Напомним, что сейчас указанные полномочия относятся к компетенции Совета судей Украины.

Также для ВСП необходимо запустить и наладить работу Службы дисциплинарных инспекторов, которая должна осуществлять предварительное рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей.

При этом дисциплинарные жалобы на судей, согласно Стратегии, должны рассматриваться с учетом критерия приоритетности.

Кроме того, в Высшем совете правосудия по аналогии с общим «Кодексом судейской этики» должен появиться свой отдельный «Кодекс этики Высшего совета правосудия».

Также Совету правосудия предлагается предоставить право на прямое конституционное представление в Конституционный Суд. Соответствующее право в системе судебной власти Украины сейчас имеет только Верховный Суд.

Высшая квалификационная комиссия судей

Главной задачей ВККС на 2024-2029 годы остается преодоление кадрового голода в судах всех уровней.

Так, кроме уже объявленных конкурсов на должности судей апелляционных судов и Высшего антикоррупционного суда, ВККС должна провести отбор на вакантные должности судей судов первой инстанции, а также конкурсы на должности судей:

Киевского городского окружного административного суда (частично будет рассматривать дела, ранее рассматривавшиеся ОАС города Киева)

Высшего административного суда

Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

Верховного Суда

Также Стратегия предусматривает, что ВККС все же сможет завершить квалификационное судей, которое в разных форматах продолжается с 2016 года.

Судейское самоуправление и съезд судей в режиме online

Стратегия предполагает реформу судейского управления.

Так, сначала предполагается провести аудит функций органов судейского управления и самоуправления.

Порядок выдвижения кандидатур из числа судей в состав Высшего совета правосудия и Совета судей Украины предлагается усовершенствовать.

Так, предлагается применять предварительное рейтинговое электронное голосование за кандидатов как в состав ВСП, так и в состав Совета судей.

Съезды судей предложено сделать «тотальными», то есть принимать участие в голосовании в режиме online за те или иные решения или за кандидатов на должности судей КСУ, членов ВСП или Совета судей смогут не только делегаты съезда, но и все судьи.

Отдельное внимание уделяется сроку полномочий председателей судов. Как известно, согласно требованиям закона, председатель суда может избираться на свой пост только два срока подряд (т. е. 6 лет). Однако, есть случаи, когда соответствующая норма по тем или иным причинам не всегда четко выполняется (например, в случаях, когда в суде нет других желающих возглавить суд).

Стратегия развития системы правосудия содержит возможность запрета судьям быть избранными на административную должность соответствующего суда более двух сроков подряд, в частности, путем запрета такого избрания в течение 3 лет после окончания полномочий по второму сроку по любым основаниям.

Государственная судебная администрация

Полномочия Государственной судебной администрации предлагается пересмотреть, а систему ее территориальных органов планируется оптимизировать.

Национальная школа судей Украины

Согласно тексту Стратегии, Национальная школа судей будет ликвидирована или реорганизована – на ее базе планируется создать Тренинговый центр (вероятно, по образцу действующего с 2020 года тренингового центра прокуроров).

Руководителя судейского Тренингового центра будут выбирать на конкурсной основе, а срок его полномочий в должности руководителя будет составлять не более двух сроков.

При этом руководитель Тренингового центра будет отчитываться о деятельности учреждения публично как перед органами судейского управления, так и перед обществом.

Особое внимание Стратегия, вероятно учитывая ряд скандалов, уделяет нормированию порядка и формам привлечения действующих судей к работе в Тренинговом центре.

Как Тренинговому центру, так и самим судьям, желающим временно работать в Тренинговом центре, будет необходимо уточнять цель, основания, максимальную продолжительность такой работы, сроки привлечения к работе в Тренинговом центре, а также отчитываться о результатах командировки.

Этический совет и Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС

Стратегия предусматривает проработку вопроса о пересмотре принципа формирования Этического совета и Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые будут действовать после окончания полномочий их первых составов, сформированных, в частности, из кандидатов от международных и иностранных организаций.

По мнению авторов Стратегии, при отборе членов Этического совета и членов Конкурсной комиссии, целесообразно использовать предварительное рейтинговое электронное голосование.

Новая сеть судов

Согласно Стратегии, в Украине должна появиться новая сеть судов первой инстанции.

Новая сеть судов первой инстанции должна отвечать как потребностям судебной власти (в частности, с точки зрения равномерной нагрузки на судей), так и новому административно-территориальному устройству Украины, а также законодательству о декоммунизации.

Психологическая помощь

Планируется внедрить психологическую подготовку к работе в суде.

Согласно Стратегии, появятся специальные психологические тренинги для судей и работников аппаратов судов с целью облегчения психологической адаптации к профессиональной деятельности.

Также любопытно, что в каждом суде планируется оборудовать комнаты для ребенка.

Модернизация ЕСИТС и расширение ее возможностей

Планируется запустить полноценное функционирование в судах электронных сервисов, имеющихся в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе, а также сделать возможным проведение судебных заседаний в режиме видеоконференции и даже дистанционное участие в уголовном производстве.

Автор: Вячеслав Хрипун

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