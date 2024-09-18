Компания Neuralink Илона Маска создала имплант Blindsight , который вернет зрение слепым

Американская компания Neuralink разработала экспериментальный визуальный имплант Blindsight, который позволит видеть даже незрящим от рождения людям. Кроме того, устройство позволит видеть даже в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах. О новой разработке Neuralink сообщил владелец компании, миллиардер Илон Маск.
«Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже потерявшим оба глаза и оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, она позволит видеть даже незрячих с рождения», – сказал Маск.
По его словам, сейчас качество изображения у импланта «низкое, как графика (игровых приставок) Atari». Однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре, а также сможет работать как радар, добавил он.
Илон Маск сравнил разработку своего стартапа с устройством, носившим слепой с рождения персонаж телесериала «Звездный путь» Джорди Ла Форж. Но пока неизвестно, как на самом деле будет выглядеть устройство, так как ни миллиардер, ни его компания не показали его.
В Neuralink сообщили, что их зрительный имплант Blindsight получил соответствующее разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. То есть это открывает путь к испытаниям устройства на людях.
Пока стартап подыскивает добровольцев на испытания.
Ранее сообщалось, что парализованный пациент Neuralink смог сыграть в Counter-Strike силой мысли благодаря мозговому импланту.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.