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Компания Neuralink Илона Маска создала имплант Blindsight , который вернет зрение слепым

08:53, 18 сентября 2024
Имплант Blindsight позволит видеть даже слепым от рождения людям.
Компания Neuralink Илона Маска создала имплант Blindsight , который вернет зрение слепым
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Американская компания Neuralink разработала экспериментальный визуальный имплант Blindsight, который позволит видеть даже незрящим от рождения людям. Кроме того, устройство позволит видеть даже в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах. О новой разработке Neuralink сообщил владелец компании, миллиардер Илон Маск.

«Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже потерявшим оба глаза и оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, она позволит видеть даже незрячих с рождения», – сказал Маск.

По его словам, сейчас качество изображения у импланта «низкое, как графика (игровых приставок) Atari». Однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре, а также сможет работать как радар, добавил он.

Илон Маск сравнил разработку своего стартапа с устройством, носившим слепой с рождения персонаж телесериала «Звездный путь» Джорди Ла Форж. Но пока неизвестно, как на самом деле будет выглядеть устройство, так как ни миллиардер, ни его компания не показали его.

В Neuralink сообщили, что их зрительный имплант Blindsight получил соответствующее разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. То есть это открывает путь к испытаниям устройства на людях.

Пока стартап подыскивает добровольцев на испытания.

Ранее сообщалось, что парализованный пациент Neuralink смог сыграть в Counter-Strike силой мысли благодаря мозговому импланту.

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