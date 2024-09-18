Компания Neuralink Илона Маска создала имплант Blindsight , который вернет зрение слепым

Имплант Blindsight позволит видеть даже слепым от рождения людям.

Американская компания Neuralink разработала экспериментальный визуальный имплант Blindsight, который позволит видеть даже незрящим от рождения людям. Кроме того, устройство позволит видеть даже в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах. О новой разработке Neuralink сообщил владелец компании, миллиардер Илон Маск.

«Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже потерявшим оба глаза и оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, она позволит видеть даже незрячих с рождения», – сказал Маск.

По его словам, сейчас качество изображения у импланта «низкое, как графика (игровых приставок) Atari». Однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре, а также сможет работать как радар, добавил он.

Илон Маск сравнил разработку своего стартапа с устройством, носившим слепой с рождения персонаж телесериала «Звездный путь» Джорди Ла Форж. Но пока неизвестно, как на самом деле будет выглядеть устройство, так как ни миллиардер, ни его компания не показали его.

В Neuralink сообщили, что их зрительный имплант Blindsight получил соответствующее разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. То есть это открывает путь к испытаниям устройства на людях.

Пока стартап подыскивает добровольцев на испытания.

Ранее сообщалось, что парализованный пациент Neuralink смог сыграть в Counter-Strike силой мысли благодаря мозговому импланту.

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