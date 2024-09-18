Работу миссии Международного валютного фонда в россии отложили на неопределенный срок.

Фото: bbc.co.uk

Как известно, МВФ решил отправить первую миссию в рф после вторжения в Украину. В связи с этим Национальный банк и Минфин Украины осудили планы фонда.

Позже стало известно, что работа миссии Международного валютного фонда, которая должна была участвовать в консультациях с россией, отложена на неопределенный срок. Об этом сообщил исполнительный директор МВФ от россии Алексей Можин, передают росСМИ.

Можин также сообщил, что миссия МВФ отложила работу в россии из-за «технической неготовности».

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