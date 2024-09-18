Роботу місії Міжнародного валютного фонду у рф відклали на невизначений термін.

Фото: bbc.co.uk

Як відомо, МВФ вирішив відправити першу місію до рф після вторгнення в Україну. У зв’язку з цим Національний банк і Мінфін України засудили плани фонду.

Згодом стало відомо, що роботу місії Міжнародного валютного фонду, яка мала брати участь у консультаціях із росією, відкладено на невизначений термін. Про це повідомив виконавчий директор МВФ від рф Олексій Можин, передають росЗМІ.

Можин також повідомив, що місія МВФ відклала роботу у росії через «технічну неготовність».

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