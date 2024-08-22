Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

Парализованный пациент Neuralink смог сыграть в Counter-Strike силой мысли благодаря мозговому импланту

21:18, 22 августа 2024
Теперь пациент может играть в Counter-Strike, одновременно перемещаясь по карте и смотря по сторонам.
Парализованный пациент Neuralink смог сыграть в Counter-Strike силой мысли благодаря мозговому импланту
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Второй пациент, которому вживили мозговой чип компании Илона Маска Neuralink, может играть в компьютерную игру Counter-Strike 2 силой мысли. Об этом сообщили в компании Neuralink.

Устройство позволяет парализованным пациентам использовать цифровые устройства.

Муж по имени Алекс потерял контроль над своими конечностями после травмы спинного мозга, а теперь использует имплантат для дистанционного управления мышью на ноутбуке.

Операция, проведённая в Неврологическом институте Барроу (штат Аризона) прошла успешно. На следующий день Алекса выписали и его восстановление прошло хорошо.

С помощью Link он улучшил свои навыки играть в видеоигры и начал изучать, как использовать программное обеспечение для проектирования 3D-объектов.

Как рассказали в компании, Алексу понадобилось менее 5 минут, чтобы он начал управлять курсором после подключения Link к компьютеру. Через несколько часов он смог превзойти максимальную скорость и точность в игре Webgrid, цель которой – как можно быстрее нажимать цели на сетке, минимизируя ошибочные нажатия. Результат измеряется в битах в секунду (BPS).

После завершения первого исследовательского сеанса Алекс продолжил самостоятельно тестировать возможности Link, используя его для игры в шутер от первого лица Counter-Strike 2.

До операции Алекс любил играть с помощью джойстика Quadstick, управляемого ртом. Но джойстик Quadstick позволял выбрать только одно действие за один раз – либо перемещение по карте, либо прицеливание.

Так, Алексу приходилось переключаться между функциями мыши и клавиатуры во время игры.

Теперь благодаря чипу Neuralink он может прицеливаться с помощью импланта, просто думая об этом и одновременно двигаться, используя контроллер.

«Просто бегать так приятно, потому что я могу смотреть по сторонам и мне не нужно двигать Quadstick влево и вправо», – рассказал Алекс Neuralink.

Наряду с играми Алекс также использовал имплант для разработки 3D проектов в CAD (система автоматизированного проектирования или система автоматизации проектных работ).

В частности, он создавал специальный крепеж для электрического зарядного устройства для имплантата Neuralink. Затем крепление было напечатано на 3D-принтере.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство утвердило новый вид повесток от ТЦК

Кабмин утвердил внешний вид повесток на бланке и повесток, которые будут формироваться через Реестр «Оберег».

ВККС уже в четвертый раз исключает вопросы тестов для экзаменов на должности судей местных и апелляционных судов

В ВККС говорят, что все вопросы качества тестовых заданий следует адресовать НШСУ.

На суд возложена именно обязанность, а не право остановить производство в случае пребывания стороны в составе ВСУ – позиция Верховного Суда

Конструкция нормы п. 5 ч. 1 ст. 236 КАСУ носит императивный характер и возлагает на суд именно обязанность, а не право остановить производство в случае нахождения стороны в составе ВСУ или других образованных в соответствии с законом военных формирований, переведенных на военное положение или привлеченных к проведению АТО.

Повестки, сформированные электронным Реестром «Оберег», и повестки на бланке, имеют одинаковую юридическую силу — Кабмин

Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва и уточнил, как будут посылать повестки, автоматически сформированные электронным Реестром «Оберег».

Кабмин разрешил оплачивать помощь адвокатов за счет национального кэшбека

Помощь адвокатов и юридические услуги могут быть оплачены за счет проекта национального кэшбека, который заработает со 2 сентября.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду