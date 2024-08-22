Обвиняемый в покушении на изнасилование суд отправил на принудительное лечение: детали дела

Судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемого психические заболевания.

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области, рассмотрев в закрытом судебном заседании уголовное производство по обвинению жителя одного из сел Житомирского района в незаконченном покушении на изнасилование, признал доказанным совершение инкриминируемого ему особо тяжкого преступления и постановил применить к обвиняемому принудительные меры медицинского характера предоставление психиатрической помощи с обычным наблюдением, так как правонарушение тот совершил, находясь в состоянии невменяемости. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что весной 2024 года обвиняемый пытался изнасиловать свою односелицу в ее доме, воспользовавшись тем, что женщина не могла оказывать физическое сопротивление из-за своего преклонного возраста. Завершить преступление молодой человек не смог в силу обстоятельств, не зависевших от его воли, и физиологических причин.

Судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза обнаружила у обвиняемого психические заболевания и установила, что он не мог осознавать свои действия и управлять ими. В судебном заседании обвиняемый признал обстоятельства совершения общественно опасного действия и не возражал против прохождения соответствующего лечения.

Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня провозглашения (дело №294/1238/24).

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