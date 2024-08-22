Обвинуваченого у замаху на зґвалтування суд відправив на примусове лікування: деталі справи

Судова комплексна психолого-психіатрична експертиза виявила в обвинуваченого психічні захворювання.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області, розглянувши у закритому судовому засіданні кримінальне провадження по обвинуваченню мешканця одного із сіл Житомирського району у незакінченому замаху на зґвалтування, визнав доведеним вчинення інкримінованого йому особливо тяжкого злочину та постановив застосувати до обвинуваченого примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги зі звичайним наглядом, оскільки правопорушення той скоїв, перебуваючи у стані неосудності. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд встановив, що навесні 2024 року обвинувачений намагався зґвалтувати свою односелицю у її помешканні, скориставшись тим, що жінка не могла чинити фізичного опору через свій похилий вік. Завершити злочин парубок не зміг в силу обставин, що не залежали від його волі, та фізіологічних причин.

Судова комплексна психолого-психіатрична експертиза виявила в обвинуваченого психічні захворювання та встановила, що він не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. У судовому засіданні обвинувачений визнав обставини скоєння суспільно небезпечного діяння та не заперечував проти проходження відповідного лікування.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня проголошення (справа №294/1238/24).

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