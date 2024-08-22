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Паралізований пацієнт Neuralink зміг зіграти в Counter-Strike силою думки завдяки мозковому імпланту, відео

21:18, 22 серпня 2024
Тепер пацієнт може грати в Counter-Strike, одночасно переміщаючись картою і дивлячись на всі боки.
Паралізований пацієнт Neuralink зміг зіграти в Counter-Strike силою думки завдяки мозковому імпланту, відео
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Другий пацієнт, якому вживили мозковий чіп компанії Ілона Маска Neuralink, може грати в комп'ютерну гру Counter-Strike 2 силою думки. Про це повідомили у компанії Neuralink.

Пристрій дає паралізованим пацієнтам змогу користуватися цифровими пристроями.

Чоловік на ім'я Алекс втратив контроль над своїми кінцівками після травми спинного мозку, а тепер використовує імплантат для дистанційного керування мишею на ноутбуці.

Операція, проведена в Неврологічному інституті Барроу (штат Аризона) пройшла успішно. Наступного дня Алекса виписали, і його відновлення пройшло добре.

За допомогою пристрою Link він покращив свої навички грати у відеоігри та почав вивчати, як використовувати програмне забезпечення для проєктування 3D-об’єктів.

Як розповіли у компанії, Алексу знадобилося менше ніж 5 хвилин, щоб він почав керувати курсором після підключення Link до комп’ютера. За кілька годин він зміг перевершити максимальну швидкість і точність у грі Webgrid, мета якої — якнайшвидше натискати цілі на сітці, мінімізуючи помилкові натискання. Результат вимірюється у бітах за секунду (BPS).

Після завершення першого дослідницького сеансу Алекс продовжив самостійно тестувати можливості Link, використовуючи його для гри в шутер від першої особи Counter-Strike 2.

До операції Алекс любив грати за допомогою джойстика Quadstick, що керується ротом. Але джойстик Quadstick дозволяв вибрати лише одну дію за один раз – або переміщення по карті, або прицілювання.

По суті, Алексу доводилося перемикатися між функціями миші та клавіатури під час гри.

Тепер завдяки чіпу Neuralink він може прицілюватися за допомогою імпланту, просто думаючи про це і одночасно рухатися, використовуючи контролер.

«Просто бігати так приємно, тому що я можу дивитися на всі боки і мені не потрібно рухати Quadstick вліво і вправо», – розповів Алекс Neuralink.

Поряд з іграми Алекс також використовував імплант для розробки 3D-проектів у CAD (система автоматизованого проектування або система автоматизації проєктних робіт).

Зокрема, він створював спеціальне кріплення для електричного зарядного пристрою для імплантату Neuralink. Потім кріплення було надруковано на 3D-принтері.

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