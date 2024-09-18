Компанія Neuralink Ілона Маска створила імплант Blindsight, який поверне зір сліпим

Імплант Blindsight дозволить бачити навіть незрячим від народження людям.

Американська компанія Neuralink розробила експериментальний візуальний імплант Blindsight, який дозволить бачити навіть незрячим від народження людям. Крім того, пристрій дозволить бачити навіть у інфрачервоному та ультрафіолетовому спектрах. Про нову розробку Neuralink повідомив власник компанії, мільярдер Ілон Маск.

«Пристрій Blindsight від Neuralink дозволить бачити навіть тим, хто втратив обидва очі та оптичний нерв. За умови, що зорова кора головного мозку не пошкоджена, вона дозволить бачити навіть тим, хто був незрячим від народження», – сказав Маск.

За його словами, наразі якість зображення у імпланта «низька, як графіка (ігрових приставок) Atari». Однак у майбутньому пристрій дозволить бачити в інфрачервоному та ультрафіолетовому спектрі, а також зможе працювати як радар, додав він.

Ілон Маск порівняв розробку свого стартапа з пристроєм, який носив сліпий від народження персонаж телесеріалу «Зоряний шлях» Джорді Ла Форж. Але наразі не відомо, як насправді буде виглядати пристрій, так як ані мільярдер, ані його компанія не показали його.

В Neuralink повідомили, що їх зоровий імплант Blindsight отримав відповідний дозвіл від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США. Тобто, це відкриває шлях до випробувань пристрою на людях.

Наразі стартап підшукує добровільців на випробування.

Раніше ми писали, що паралізований пацієнт Neuralink зміг зіграти в Counter-Strike силою думки завдяки мозковому імпланту.

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