Гуляє поміж будинків вже третій день — у Києві помітили лося, відео

Вулицями столиці вже третій день розгулює лось.

В середу, 18 вересня, у Шевченківському районі Києва зранку помітили лося, який бігав поміж житлових будинків. Місцеві жителі у соцмережах зазначають, що лося помітили на вулиці Нагірній.

Як тварина опинилась так далеко від лісу, наразі не відомо.

Кияни зазначають, що на місце події приїхала поліція.

На опублікованому в соцмережі відео можна побачити, як тварина бігає по одній з вулиць міста.

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