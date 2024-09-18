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В Киеве на заправке застрелили водителя авто

10:52, 18 сентября 2024
Правоохранители задержали 41-летнего мужчину возле места преступления.
В Киеве на заправке застрелили водителя авто
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В среду, 18 сентября, в Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве водителя авто на заправке в Святошинском районе столицы.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, начато досудебное расследование по факту умышленного убийства 65-летнего мужчины вблизи заправочной станции на Окружной дороге. (ч.1 ст. 115 УК Украины).

По словам правоохранителей, около 7 часов утра мужчина подходил к своему автомобилю марки «Хонда Аккорд», в это время к его машине подошел незнакомец с оружием в руках. После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в упор.

«После этого, забрав ключи от машины, сел за руль автомобиля убитого и уехал», – заявили в прокуратуре.

Также там добавили, что правоохранители задержали 41-летнего мужчину возле места преступления. Пока мотивы его действий устанавливаются.

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