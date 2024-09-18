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У Києві на заправці застрелили водія авто

10:52, 18 вересня 2024
Правоохоронці затримали 41-річного чоловіка неподалік місця злочину.
У Києві на заправці застрелили водія авто
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У середу, 18 вересня, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві водія авто на заправці у Святошинському районі столиці.

Як повідомила Київська міська прокуратура, розпочато досудове розслідування за фактом навмисного вбивства 65-річного чоловіка поблизу заправної станції на Кільцевій дорозі. (ч.1 ст. 115 КК України).

За словами правоохоронців, близько 7 години ранку чоловік підходив до свого автомобіля марки «Хонда Акорд», в цей час до його машини підійшов незнайомець зі зброєю в руках. Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл впритул.

«Після цього, забравши ключі від машини, сів за кермо автомобіля вбитого та поїхав», - заявили у прокуратурі.

Також там додали, що правоохоронці затримали 41-річного чоловіка неподалік місця злочину. Наразі мотиви його дій встановлюються.

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