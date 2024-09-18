Общине Киева возвращена творческая мастерская в центре города стоимостью более 5 млн грн

Столичной общине вернули творческую мастерскую площадью 84,4 кв. м.

В Киеве отменена незаконная регистрация права собственности частных лиц на творческую мастерскую по переулку Бехтеревском стоимостью более 5 млн гривен. Помещение возвращено законному владельцу – территориальной общине города Киева. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Как отметили в ведомстве, творческая мастерская в историческом центре Киева площадью 84,4 кв. м. принадлежала территориальной общине города и предоставлялась в аренду заслуженному деятелю искусств Украины Алексею Левченко – художнику-постановщику государственного предприятия «Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко».

После смерти художника в 2020 году помещение должно было быть возвращено территориальной общине города Киева. Однако, как выяснилось, на основании несуществующих правоустанавливающих документов мастерская перешла в собственность физическому лицу, после чего была подарена другому лицу.

Прокуратура обратилась в суд с иском об отмене решений государственных регистраторов, государственной регистрации и признании недействительным договор дарения указанных помещений.

«Прокуроры успешно отстояли свою позицию в суде и добились возвращения творческой мастерской, расположенной в историческом центре столицы. Сейчас решение суда выполнено, творческая мастерская зарегистрирована за территориальной общиной города Киева», - добавили в прокуратуре.

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