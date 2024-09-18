Громаді Києва повернуто творчу майстерню в центрі міста вартістю понад 5 млн грн

Столичній громаді повернули творчу майстерню площею 84,4 кв. м.

У Києві скасовано незаконну реєстрацію права власності приватних осіб на творчу майстерню по провулку Бехтеревському вартістю понад 5 млн гривень. Приміщення повернуто законному власнику - територіальній громаді міста Києва. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Як зазначили у відомстві, творча майстерня в історичному центрі Києва площею 84,4 кв. м. належала територіальній громаді міста та надавалась в оренду заслуженому діячу мистецтв України Олексію Левченку - художникові-постановнику державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка».

Після смерті художника у 2020 році приміщення мали бути повернуті територіальній громаді міста Києва. Однак як з’ясувалося, на підставі неіснуючих правовстановлюючих документів майстерня перейшла у власність фізичній особі, після чого була подарована іншій особі.

Прокуратура звернулась до суду з позовом про скасування рішень державних реєстраторів, державної реєстрації та визнання недійсним договору дарування вказаних приміщень.

«Прокурори успішно відстояли свою позицію в суді та домоглися повернення творчої майстерні, розташованої у історичному центрі столиці. Наразі рішення суду виконано, творчу майстерню зареєстровано за територіальною громадою міста Києва», - додали у прокуратурі.

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