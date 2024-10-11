В центре Киева водитель Toyota Highlander напал на инспектора по парковке – видео

В центре Киева водитель агрессивно отреагировал на замечание инспектора по парковке.

Источник фото: vechirniy.kyiv.ua

Сегодня около 10:00 на улице Пирогова, 9 в центре Киева водитель автомобиля Toyota Highlander напал на инспектора по парковке после замечания относительно неправильной стоянки. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Инспектор попросила водителя перепарковать авто, поскольку оно стояло возле проезда. Когда водитель отказался, она начала фотофиксацию нарушения на камеру для составления постановления об административном правонарушении. В ответ водитель начал оскорблять женщину, угрожать ей и несколько раз ударил по руке и ногам.

На место происшествия вызвали полицию, которая оперативно прибыла для разбирательства инцидента. Все детали происшествия зафиксированы на бодикамеру инспектора, и дело передано следственно-оперативной группе для расследования.

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