Президент Франции Макрон заявил, что будет бороться за то, чтобы «Эмили в Париже» не переехала в Рим

Знаменитый сериал от Netflix стал причиной перепалки французов и итальянцев.

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Действие пятого сезона сериала Netflix «Эмили в Париже» будет происходить в Италии — в финальной серии четвертого сезона героиню пригласили на работу в Рим. В интервью Variety Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет бороться за то, чтобы сериал не переехал в Рим. По его мнению, сериал оказывает положительное влияние на имидж страны.

«Мы будем бороться изо всех сил. И мы попросим их остаться в Париже! „Эмили в Париже” в Риме не имеет смысла», — заявил он в интервью.

Макрон также сказал, что очень гордится эпизодической ролью своей жены Брижит в «Эмили в Париже»: «Это всего несколько минут, но я думаю, это был очень хороший момент для нее».

После этого мэр Рима Роберто Гуальтьери отреагировал на заявления Макрона, написав в X:

«Дорогой Эмманюэль Макрон, не волнуйся: Эмили чувствует себя хорошо в Риме. И, кроме того, сердце хочет того, чего оно хочет: дай ему выбрать».

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