Практика судов
  1. В мире

Ученые обнаружили самые длинные в мире следы динозавров – 96-метровую тропу в Колорадо

22:36, 11 октября 2024
Следы динозавров, оставшиеся 150 миллионов лет назад, обнаружены в Колорадо.
Ученые обнаружили самые длинные в мире следы динозавров – 96-метровую тропу в Колорадо
Источник фото: IFLScience
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Исследователи зафиксировали самые длинные в мире следы динозавров, оставленные около 150 миллионов лет назад, с помощью дронов. Эти следы принадлежат древнему завроподу, который прошел по тропе, которая теперь является частью Колорадо, пишет IFLScience.

Земля, которая насчитывает более 4,5 миллиарда лет, стала домом для многих видов, среди которых динозавры, вымершие в результате падения астероида. За века ученые неоднократно находили окаменелые останки, однако недавно обнаружили нечто уникальное - 96,3-метровый участок с 134 последовательными следами динозавров, расположенный на высоте около 2 835 метров в Вест-Холд-Хилле.

Эти следы принадлежат завроподу - длинношеим, толстоногому динозавру, который жил в поздней юре. Хотя Вест-Холд-Хилл не является местом самого большого скопления следов динозавров в США (этот титул принадлежит тропе Пикет-Вайр-Каньон), он отмечается как самый длинный непрерывный набор следов в мире.

Исследователи также зафиксировали, как завропод, пройдя на север около 45 метров, резко изменил направление на 180 градусов и продолжил движение на юг, прежде чем снова повернуть на восток. К сожалению, ученые не могут объяснить причину изменения маршрута.

По словам Джима Питтса, исполняющего обязанности лесного инспектора национальных лесов Гранд-Меса, хорошая новость для туристов заключается в том, что эта земля теперь является общественной. Ранее она принадлежала семье Чарльз, которая владела ею с 1945 года и до 2021 года не подозревала, что под их ногами находятся следы динозавров. После этого семья обратилась в Лесную службу США, чтобы сохранить эту территорию для общественного пользования, и была заключена успешная сделка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство назначило состав наблюдательных советов Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла

Кабмин назначил Тараса Чмута в наблюдательный совет Агентства оборонных закупок.

Тестирование в апелляции по уголовной специализации – результаты за 11 октября

7 кандидатов не набрали проходной балл, а одна судья отказалась от сдачи экзамена.

Верховный Суд объяснил порядок раскрытия банковской тайны по запросу частного исполнителя

Установление судом отсутствия оснований для раскрытия банковской тайны или полномочий у заявителя требовать ее раскрытия является основанием для принятия судом решения об отказе в удовлетворении заявления, а не отказе в открытии производства по делу.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Закон о запрете обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе направят на подпись Президенту

Народные депутаты решили не отменять голосование за закон о запрете обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе Закарпатья

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики