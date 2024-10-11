Ученые обнаружили самые длинные в мире следы динозавров – 96-метровую тропу в Колорадо

Следы динозавров, оставшиеся 150 миллионов лет назад, обнаружены в Колорадо.

Источник фото: IFLScience

Исследователи зафиксировали самые длинные в мире следы динозавров, оставленные около 150 миллионов лет назад, с помощью дронов. Эти следы принадлежат древнему завроподу, который прошел по тропе, которая теперь является частью Колорадо, пишет IFLScience.

Земля, которая насчитывает более 4,5 миллиарда лет, стала домом для многих видов, среди которых динозавры, вымершие в результате падения астероида. За века ученые неоднократно находили окаменелые останки, однако недавно обнаружили нечто уникальное - 96,3-метровый участок с 134 последовательными следами динозавров, расположенный на высоте около 2 835 метров в Вест-Холд-Хилле.

Эти следы принадлежат завроподу - длинношеим, толстоногому динозавру, который жил в поздней юре. Хотя Вест-Холд-Хилл не является местом самого большого скопления следов динозавров в США (этот титул принадлежит тропе Пикет-Вайр-Каньон), он отмечается как самый длинный непрерывный набор следов в мире.

Исследователи также зафиксировали, как завропод, пройдя на север около 45 метров, резко изменил направление на 180 градусов и продолжил движение на юг, прежде чем снова повернуть на восток. К сожалению, ученые не могут объяснить причину изменения маршрута.

По словам Джима Питтса, исполняющего обязанности лесного инспектора национальных лесов Гранд-Меса, хорошая новость для туристов заключается в том, что эта земля теперь является общественной. Ранее она принадлежала семье Чарльз, которая владела ею с 1945 года и до 2021 года не подозревала, что под их ногами находятся следы динозавров. После этого семья обратилась в Лесную службу США, чтобы сохранить эту территорию для общественного пользования, и была заключена успешная сделка.

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