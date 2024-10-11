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Популяция диких животных в мире сократилась на 73% только за последние 50 лет

21:14, 11 октября 2024
Наибольший спад численности диких животных отмечен в Южной Америке и в Карибском регионе.
Популяция диких животных в мире сократилась на 73% только за последние 50 лет
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За последние 50 лет численность диких животных сократилась на 73% по всему миру. Речь идет о млекопитающих, птицах, земноводных, рептилиях и рыбах, за которыми ученые осуществляют мониторинг. Соответствующие данные обнародовал Всемирный фонд охраны природы WWF в отчете «Живая планета» 2024 года.

Причин этому несколько потеря и деградация окружающей среды, инвазионные виды и болезни. Как результат, наибольший спад численности диких животных отмечен в Южной Америке и в Карибском регионе.

Энергетическая и продовольственная системы являются основными факторами климатических изменений. На ископаемое топливо приходится около 70% выбросов парниковых газов. Кроме того, производство пищи производит более четверти таких выбросов. А на продовольственную сферу приходится 70% водопотребления.

Наибольшее сокращение популяций наблюдается в пресноводных экосистемах (85%), за ними следуют суходольные (69%), а затем морские (56%). Это может указывать на ослабление экосистем и их уязвимость, что будет иметь глобальные последствия, как исчезновение лесов Амазонки или коралловых рифов. В итоге это повлияет на продовольственную безопасность и благополучие людей.

Одно из направлений, которым занимается WWF, — защита осетровых видов рыб, имеющих мировой рекорд по снижению популяции. За период с 70-х годов их численность сократилась примерно на 90%. Также за последние 20 лет на 65% зафиксировано уменьшение численности амазонских розовых дельфинов.

Кризисы, связанные с потерей биоразнообразия и изменением климата, выводят природу и экосистемы за пределы их возможностей. Это приближает к опасным глобальным переломным точкам, угрожающим системам жизнеобеспечения Земли и дестабилизации общества. Ситуация критическая, но мы еще не достигли точки невозврата», — заявила генеральный директор WWF International Кирстен Схайт.

Так благодаря эффективным усилиям по охране окружающей среды некоторые популяции стабилизировались или увеличились. Например, в горах Вирунга в Восточной Африке субпопуляция горных горилл увеличивалась примерно на 3% в год на протяжении 2010-2016 гг. Кроме того, возобновилась популяция европейского зубра в Центральной Европе.

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