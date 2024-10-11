В Одесской области водитель автомобиля насмерть сбил 16-летнего велосипедиста

В Килии водитель автомобиля наехал на 16-летнего велосипедиста, подросток скончался в больнице.

Полиция задержала 25-летнего жителя Измаильского района, который в городе Килия наехал на 16-летнего велосипедиста. К сожалению, от полученных травм подросток скончался в больнице. Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении о подозрении задержанному, которому грозит длительное заключение.

Авария произошла вчера, 10 октября, около 19:00. По предварительным данным, водитель легковушки «Audi» превысил разрешенную скорость и совершил наезд на парня, который ехал на велосипеде, подавая сигнал о левом повороте. После инцидента подростка с многочисленными травмами госпитализировали в городскую больницу, однако, несмотря на усилия медиков, он скончался.

Водитель автомобиля был проверен на состояние опьянения, результаты показали, что он был трезвым.

Врио начальника отделения полиции №2 Измаильского районного отдела полиции Александр Паюк сообщил: «Мы задержали мужчину в процессуальном порядке. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Ею квалифицируется нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение. В рамках производства транспортные средства поместили на штрафплощадку и назначили ряд экспертиз. Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия. Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет».

Следствие продолжается, и правоохранители устанавливают полные обстоятельства трагедии. Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы с возможностью запрета управления транспортными средствами на срок до трех лет.

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