На Одещині водій автомобіля насмерть збив 16-річного велосипедиста

У Кілії водій автомобіля наїхав на 16-річного велосипедиста, підліток помер у лікарні.

Поліція затримала 25-річного жителя Ізмаїльського району, який у місті Кілія наїхав на 16-річного велосипедиста. На жаль, від отриманих травм підліток помер у лікарні. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозру затриманому, якому загрожує тривале ув’язнення.

Аварія сталася вчора, 10 жовтня, близько 19:00. За попередніми даними, водій легковика «Audi» перевищив дозволену швидкість і скоїв наїзд на хлопця, який їхав на велосипеді, подаючи сигнал про лівий поворот. Після інциденту підлітка з численними травмами госпіталізували до міської лікарні, проте, незважаючи на зусилля медиків, він помер.

Водій автомобіля був перевірений на стан сп'яніння, результати показали, що він був тверезим.

Т.в.о. начальника відділення поліції №2 Ізмаїльського районного відділу поліції Олександр Паюк повідомив: «Ми затримали чоловіка в процесуальному порядку. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Нею кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. В рамках провадження транспортні засоби помістили на арештмайданчик та призначили низку експертиз. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває. Встановлюються повні обставини події. Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років».

Слідство триває, і правоохоронці встановлюють повні обставини трагедії. Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі з можливістю заборони керування транспортними засобами на строк до трьох років.

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