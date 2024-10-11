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Вчені виявили найдовші у світі сліди динозаврів – 96-метрову стежку в Колорадо

22:36, 11 жовтня 2024
Сліди динозаврів, що залишилися 150 мільйонів років тому, виявлені в Колорадо.
Вчені виявили найдовші у світі сліди динозаврів – 96-метрову стежку в Колорадо
Джерело фото: IFLScience
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Дослідники зафіксували найдовші у світі сліди динозаврів, залишені близько 150 мільйонів років тому, за допомогою дронів. Ці сліди належать древньому завроподу, який пройшов стежкою, що тепер є частиною Колорадо, пише IFLScience.

Земля, яка налічує понад 4,5 мільярда років, стала домом для багатьох видів, серед яких динозаври, що вимерли внаслідок падіння астероїда. За століття вчені неодноразово знаходили скам'янілі рештки, проте нещодавно виявили щось унікальне — 96,3-метрову ділянку з 134 послідовними слідами динозаврів, розташовану на висоті близько 2 835 метрів у Вест-Голд-Хіллі.

Ці сліди належать завроподу — довгошиєму, товстоногому динозавру, який жив у пізній юрі. Хоча Вест-Голд-Хілл не є місцем найбільшого скупчення слідів динозаврів у США (цей титул належить стежці Пікет-Вайр-Каньйон), він відзначається як найдовший безперервний набір слідів у світі.

Дослідники також зафіксували, як завропод, пройшовши на північ близько 45 метрів, різко змінив напрямок на 180 градусів і продовжив рух на південь, перш ніж знову повернути на схід. На жаль, вчені не можуть пояснити причину зміни маршруту.

За словами Джима Піттса, виконуючого обов'язки лісового інспектора національних лісів Гранд-Меса, хороша новина для туристів полягає в тому, що ця земля тепер є громадською. Раніше вона належала родині Чарльз, яка володіла нею з 1945 року і до 2021 року не підозрювала, що під їхніми ногами знаходяться сліди динозаврів. Після цього сім'я звернулася до Лісової служби США, щоб зберегти цю територію для громадського користування, і була укладена успішна угода.

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