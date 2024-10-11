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Президент Франції Макрон заявив, що боротиметься за те, щоб «Емілі в Парижі» не переїхала до Риму

16:15, 11 жовтня 2024
Знаменитий серіал від Netflix став причиною суперечки французів та італійців.
Президент Франції Макрон заявив, що боротиметься за те, щоб «Емілі в Парижі» не переїхала до Риму
Джерело фото: ЗМІ
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Дія п'ятого сезону серіалу Netflix «Емілі в Парижі» відбуватиметься в Італії – у фінальній серії четвертого сезону героїню запросили на роботу до Риму. У інтерв'ю Variety Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що боротиметься за те, щоб серіал не переїхав до Риму. На його думку, серіал позитивно впливає на імідж країни.

«Ми боротимемося з усіх сил. І ми попросимо їх залишитись у Парижі! „Емілі у Парижі” у Римі не має сенсу», — заявив він в інтерв'ю.

Макрон також сказав, що дуже пишається епізодичною роллю своєї дружини Бріжит в «Емілі в Парижі»: «Це лише кілька хвилин, але я думаю, це був дуже гарний момент для неї».

Після цього мер Риму Роберто Гуальтьєрі відреагував на заяви Макрона, написавши у X:

«Дорогий Емманюель Макрон, не хвилюйся: Емілі почувається добре в Римі. І, крім того, серце хоче того, чого воно хоче: дай йому вибрати».

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Франція Емманюель Макрон

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