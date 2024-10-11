У центрі Києва водій Toyota Highlander напав на інспекторку з паркування – відео

У центрі Києва водій агресивно відреагував на зауваження інспекторки з паркування.

Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua

Сьогодні близько 10:00 на вулиці Пирогова, 9 у центрі Києва водій автомобіля Toyota Highlander напав на інспекторку з паркування після зауваження щодо неправильної стоянки. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Інспекторка попросила водія перепаркувати авто, оскільки воно стояло біля проїзду. Коли водій відмовився, вона почала фотофіксацію порушення на камеру для складання постанови про адміністративне правопорушення. У відповідь водій почав ображати жінку, погрожувати їй і кілька разів ударив по руці та ногах.

На місце події викликали поліцію, яка оперативно прибула для розгляду інциденту. Всі деталі події зафіксовані на бодікамеру інспекторки, і справа передана слідчо-оперативній групі для розслідування.

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