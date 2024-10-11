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Соцмережа X Ілона Маска платитиме своїм користувачам Premium за взаємодію один з одним

15:57, 11 жовтня 2024
Тепер заробіток авторів залежатиме від взаємодії з контентом з боку преміум користувачів, а не від кількості реклами, яку бачать верифіковані користувачі.
Соцмережа X Ілона Маска платитиме своїм користувачам Premium за взаємодію один з одним
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Соцмережа Ілона Маска X оголосила про значні зміни у системі монетизації для творців контенту. Про це повідомляє The Verge.

Тепер заробіток авторів залежатиме від взаємодії з контентом з боку преміум користувачів, а не від кількості реклами, яку бачать верифіковані користувачі.

З минулого року X ділився доходами від реклами з авторами, враховуючи, скільки підтверджених користувачів бачать рекламу у відповідь на їхні дописи. Але тепер виплати будуть залежати від «взаємодії з контентом від premium-користувачі».

Так, тепер чим більше людей підписуватимуться на X Premium і взаємодіятимуть з контентом інших преміум користувачів, тим більше коштів вони зможуть заробити. В X сподіваються, що це призведе до збільшення активності преміум користувачів у коментарях.

Платформа обіцяє, що premium-підписка допоможе «заробляти на життя на X», проте як вказує видання, багато користувачів скаржаться на низькі виплати у нинішніх умовах.

У компанії також додали, що видалятимуть користувачів з програми монетизації, якщо буде виявлено спроби штучно збільшувати перегляди на їхніх постах.

З 8 листопада дохід від переглядів оголошень у відповідях більше не впливатиме на розподіл заробітку. Згідно з заявою компанії, авторам може йти до 25% від підписки на X Premium.

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