Соцсеть X Илона Маска будет платить своим пользователям Premium за взаимодействие друг с другом

Теперь заработок авторов зависит от взаимодействия с контентом со стороны премиум пользователей, а не от количества рекламы, которую видят верифицированные пользователи.

Соцсеть Илона Маска X объявила о значительных изменениях в системе монетизации для создателей контента. Об этом сообщает The Verge.

Теперь заработок авторов зависит от взаимодействия с контентом со стороны премиум пользователей, а не от количества рекламы, которую видят верифицированные пользователи.

С прошлого года X делился доходами от рекламы с авторами, учитывая, сколько подтвержденных пользователей видят рекламу в ответ на их сообщения. Но теперь выплаты будут зависеть от «взаимодействия с контентом от premium-пользователи».

Так, теперь чем больше людей будут подписываться на X Premium и будут взаимодействовать с контентом других премиум пользователей, тем больше они смогут заработать. X надеются, что это приведет к увеличению активности премиум пользователей в комментариях.

Платформа обещает, что premium-подписка поможет «зарабатывать на жизнь на X», однако, как указывает издание, многие пользователи жалуются на низкие выплаты в нынешних условиях.

В компании также добавили, что будут удалять пользователей из программы монетизации, если будут обнаружены попытки искусственно увеличивать просмотры на их постах.

С 8 ноября доход от просмотров объявлений в ответах больше не повлияет на распределение заработка. Согласно заявлению компании, авторам может идти до 25% подписки на X Premium.

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