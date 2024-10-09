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Серед дюн з'явилися річки та озера — частина пустелі Сахари пішла під воду, відео

20:25, 9 жовтня 2024
Деякі частини Сахари затопило водою.
Серед дюн з'явилися річки та озера — частина пустелі Сахари пішла під воду, відео
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Пустельні райони Північної Африки через сильні дощі пішли під воду. Зокрема, постраждала невелике село Мерзуга, яке знаходиться на південному сході Марокко. Після злив до серед посушливого ландшафту там утворилися справжні озера, пише Bild.

Внаслідок повені в Марокко та Алжирі загинули майже два десятки людей, у тому числі туристи з Канади та Перу. Значних збитків також було завдано енергетичній інфраструктурі та системі водопостачання.

«Такої кількості опадів за такий короткий проміжок часу ми не бачили від 30 до 50 років», - заявив Хуссін Юабеб з Головного метеорологічного управління Марокко.

Фахівець також припустив, що ці дощі, які називають метеорологи позатропічним штормом, можуть змінити погодні умови регіону на місяці та роки вперед.

Донедавна в Марокко тривала сильна посуха, через яку фермери кидали свої поля, а в містах і селах вводилися обмеження використання води. Наразі фахівці припускають, що опади поповнять запаси підземних вод, якими постачаються пустельні поселення.

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