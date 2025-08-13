В Україні автоматично деактивуватимуть акаунти померлих пацієнтів у медичній системі

В медичній системі автоматично деактивуватимуть акаунти померлих пацієнтів — НСЗУ запускає новий механізм верифікації даних.

Національна служба здоров’я України запровадила новий механізм верифікації даних у Єдиній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) — автоматичне деактивування записів померлих пацієнтів, аби підтримувати базу даних у актуальному стані, уникати дублювань та забезпечувати прозору оплату медичних послуг.

Як вказали у НСЗУ, процес реалізується у співпраці з державними реєстрами. З 2024 року ЕСОЗ автоматично обмінюється даними з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків, а з травня 2025-го — з Державним реєстром актів цивільного стану громадян (ДРАЦСГ). Другий етап цього обміну передбачає автоматичне отримання актових записів про смерть пацієнта.

Отримана інформація дозволяє автоматично деактивувати записи тих, чия смерть підтверджена, зокрема й тих, хто не був деактивований під час щомісячних перевірок НСЗУ. У таких випадках статус пацієнта змінюється на «Неактивний», а декларація з лікарем — скасовується.

Якщо ж автоматично підтвердити або спростувати факт смерті неможливо, система позначає перевірку як «Неуспішну», і тоді лікар, у якого є активна декларація з цим пацієнтом, повинен вручну уточнити інформацію через медичну інформаційну систему (МІС).

