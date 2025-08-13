В Украине автоматически деактивируют аккаунты умерших пациентов в медицинской системе

В медицинской системе будут автоматически деактивировать аккаунты умерших пациентов — НСЗУ запускает новый механизм верификации данных.

Национальная служба здоровья Украины внедрила новый механизм верификации данных в Единой системе здравоохранения (ЕСОЗ) — автоматическую деактивацию записей умерших пациентов, чтобы поддерживать базу данных в актуальном состоянии, избегать дублирования и обеспечивать прозрачную оплату медицинских услуг.

Как указали в НСЗУ, процесс реализуется в сотрудничестве с государственными реестрами. С 2024 года ЕСОЗ автоматически обменивается данными с Государственным реестром физических лиц — плательщиков налогов, а с мая 2025-го — с Государственным реестром актов гражданского состояния (ДРАЦСГ). Второй этап этого обмена предусматривает автоматическое получение актовых записей о смерти пациента.

Полученная информация позволяет автоматически деактивировать записи тех, чья смерть подтверждена, в том числе и тех, кто не был деактивирован во время ежемесячных проверок НСЗУ. В таких случаях статус пациента меняется на «Неактивный», а декларация с врачом — аннулируется.

Если же автоматически подтвердить или опровергнуть факт смерти невозможно, система отмечает проверку как «Неуспешную», и тогда врач, у которого есть активная декларация с этим пациентом, должен вручную уточнить информацию через медицинскую информационную систему (МИС).

