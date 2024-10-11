НАЗК презентувало нову функцію — автозаповнення декларації

Система дозволить автоматично заповнювати до 75% даних декларацій.

Нацагентство з запобігання корупції презентувало нову функцію - часткове автозаповнення чернетки декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

НАЗК почало розробляти такий функціонал ще у 2021 році, водночас законодавчо визначили таку необхідність в жовтні 2023 року, коли було ухвалено Закон № 3384-ІХ про відновлення декларування.

«Часткове автозаповнення чернетки декларації дозволяє НАЗК зібрати для декларанта дані про його та членів сім’ї майно і доходи, які знає про них держава, та автоматизований доступ до яких має НАЗК…Наша команда виконала величезний обсяг роботи, щоб наразі ми мали можливість допомогти декларанту зібрати інформацію із 14 реєстрів, до яких НАЗК має автоматизований доступ, для часткового заповнення 9 із 16 розділів декларації, у тому числі стосовно членів сім’ї, які погодились на це, підтвердивши це за допомогою мобільного застосунку «Дія», - зазначив очільник НАЗК Віктор Павлущик.

Завдяки новій функції декларант має можливість не лише швидше заповнити декларацію, а й побачити неактуальну інформацію або помилки в інших реєстрах, виправити їх, що може стати йому в нагоді в майбутньому.

«Подальше збільшення обсягу інформації, що може бути перенесена у чернетку декларації, можливо за умови оцифрування документів. Це збереже документи від втрати, що особливо актуально в час повномасштабної війни, коли паперові дані можуть бути знищені в одну мить», — додав Павлущик.

Система дозволить автоматично заповнювати до 75% даних декларацій.

«Одна кнопка «Автозаповнення» передбачає три кроки декларанта до мети. Перший крок - збір інформації про себе та членів сім’ї через функцію “Дані для декларації” з використанням мобільного застосунку «Дія». Другий - обрання із запропонованих обʼєктів декларування ті, що мають бути перенесені у чернетку декларації, та перевірка достовірності даних про такі об’єкти. Третій - підтвердження перенесення обраних об'єктів до чернетки декларації та її подання. Хочу наголосити, автоматизоване перенесення даних не звільняє декларанта від обов'язку зазначення у декларації всієї інформації про свої активи і доходи, у тому числі додаткової інформації, яка відсутня або не може бути перенесена з реєстрів. НАЗК турбується про декларанта і обов’язково допоможе йому в процесі заповнення та подачі декларації, щоб уникнути помилок та одруківок. Це своєю чергою дозволить сконцентрувати увагу НАЗК на перевірках дійсно ризикових декларацій», - сказала керівниця Управління проведення повних перевірок НАЗК Юлія Кулікова.

Сформувати довідку «Дані для декларації» можливо один раз на рік.

Декларантам радять формувати її в період кампанії декларування та уважно слідкувати за застереженнями у довідці, оскільки інформація з окремих реєстрів, наприклад, про корпоративні права та бенефіціарство, надається на дату формування довідки «Дані для декларації», а не на кінець звітного періоду.

Уже зараз всі декларанти, які раніше отримували довідку «Дані для декларації» за 2023 рік зможуть протестувати автозаповнення, створивши нову чернетку декларації, звісно, не подаючи її.

«Особливо корисною ця функція є для кандидатів на посади, декларантів, які подаватимуть декларацію вперше, також тих, хто через наявне право на відтермінування строків подачі декларації подаватиме її одразу за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки», — додали в НАЗК.