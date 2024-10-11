НАПК презентовала новую функцию — автозаполнение декларации

Система позволит автоматически заполнять до 75% данных деклараций.

Нацагентство по предотвращению коррупции представило новую функцию - частичное автозаполнение черновика декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

НАПК начало разрабатывать такой функционал еще в 2021 году, в то же время законодательно определили такую ​​необходимость в октябре 2023 года, когда был принят Закон № 3384-ІХ о возобновлении декларирования.

«Частичное автозаполнение черновика декларации позволяет НАПК собрать для декларанта данные о его и членах семьи имущество и доходы, которые знает о них государство, и автоматизированный доступ к которым имеет НАПК… Наша команда выполнила огромный объем работы, чтобы мы могли помочь декларанту собрать информацию из 14 реестров, к которым НАПК имеет автоматизированный доступ, для частичного заполнения 9 из 16 разделов декларации, в том числе в отношении членов семьи, которые согласились на это, подтвердив это с помощью мобильного приложения «Действие», - отметил глава НАПК Виктор Павлущик.

Благодаря новой функции у декларанта есть возможность не только быстрее заполнить декларацию, но и увидеть неактуальную информацию или ошибки в других реестрах, исправить их, что может пригодиться ему в будущем.

«Дальнейшее увеличение объема информации, которая может быть перенесена в черновик декларации, возможно при условии оцифровки документов. Это сохранит документы от потери, что особенно актуально во время полномасштабной войны, когда бумажные данные могут быть уничтожены в одно мгновение», — добавил Павлущик.

Система позволит автоматически заполнять до 75% данных деклараций.

«Одна кнопка «Автозаполнение» предусматривает три шага декларанта к цели. Первый шаг - сбор информации о себе и членах семьи через функцию "Данные для декларации" с использованием мобильного приложения «Дія». Второй - избрание из предложенных объектов декларирования, которые должны быть перенесены в черновик декларации, и проверка достоверности данных о таких объектах. Третий – подтверждение переноса избранных объектов в черновик декларации и ее представление. Хочу подчеркнуть, что автоматизированный перенос данных не освобождает декларанта от обязанности указания в декларации всей информации о своих активах и доходах, в том числе дополнительной информации, которая отсутствует или не может быть перенесена из реестров. НАПК беспокоится о декларанте и обязательно поможет ему в процессе заполнения и подачи декларации во избежание ошибок и опечаток. Это в свою очередь позволит сконцентрировать внимание НАПК на проверках действительно рисковых деклараций», - сказала руководительница Управления проведения полных проверок НАПК Юлия Куликова.

Сформировать справку «Данные для декларации» можно раз в год.

Декларантам советуют формировать ее в период кампании декларирования и внимательно следить за оговорками в справке, поскольку информация из отдельных реестров, например о корпоративных правах и бенефициарстве, предоставляется на дату формирования справки «Данные для декларации», а не на конец отчетного периода.

Уже сейчас все декларанты, ранее получавшие справку «Данные для декларации» за 2023 год, смогут протестировать автозаполнение, создав новый черновик декларации, конечно, не подавая ее.

«Особенно полезна эта функция для кандидатов на должности, декларантов, которые будут подавать декларацию впервые, также тех, кто из-за имеющегося права на отсрочку сроков подачи декларации будет подавать ее сразу за 2021, 2022, 2023 и 2024 годы», — добавили в НАПК.

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