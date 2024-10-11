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МОН поддержало проект нардепки Пипы о запрете говорить на русском на переменах

16:25, 11 октября 2024
Оксен Лисовой заявил, что законопроект Пипы о запрете говорить на русском на перерывах поддержан Минобразования.
МОН поддержало проект нардепки Пипы о запрете говорить на русском на переменах
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В Министерстве образования поддержали проект о запрете общаться на русском на перерывах в школах. Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой.

"Что касается законопроекта, инициативы Натальи Пипы, то Министерство образования законопроект с некоторыми замечаниями поддержало его", - сказал Лисовой.

Министр отметил, что в любых решениях, защищающих украинский язык, следует предусмотреть возможность равноценного, равноправного развития языков национальных сообществ Европейского Союза.

"Это, безусловно, ни в коем случае не распространяется на язык страны-агрессора. Мы понимаем, что язык используется как оружие, как предпосылка для агрессии", - сказал Лисовой.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», нардепка Наталья Пипа зарегистрировала в парламенте законопроект, обязывающий говорить по-украински на перерывах в школе. В качестве аргументации она отметила, что в нее поступают сообщения, что дети в классах мало общаются на украинском, а также, что украиноязычные дети, когда идут в садик или школу, слышат там русский язык.

"Мы обязали все школы с 2021 года предоставлять образовательные услуги на украинском языке, но проблема заключается в том, что, выходя с урока, дети, а иногда и учителя – переходят на русский.

По результатам мониторинга 2023-2024 Государственной службы качества образования Украины и Уполномоченного по защите государственного языка, на уроках и перерывах общаются между собой исключительно на украинском языке, только 41% учеников.

Для того чтобы это изменить, я регистрирую законопроект, обязывающий говорить по-украински на перемене, школьном дворе, стадионе и всей территории школы", - пояснила Пипа.

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