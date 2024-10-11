МОН підтримало проект нардепки Піпи про заборону розмовляти російською на перервах

Оксен Лісовий заявив, що законопроект Піпи про заборону розмовляти російською на перервах підтримано Міносвіти.

У Міністерстві освіти підтримали проект про заборону спілкуватися російською на перервах у школах. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий на годині запитань до уряду.

"Щодо законопроєкту, ініціативи пані Наталі Піпи, то Міністерство освіти законопроєкт з деякими зауваженнями підтримало його", – сказав Лісовий.

Міністр зазначив, що в будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, треба передбачитиможливість рівноцінного, рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу.

"Це безумовно ні в якому разі не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя, як передумова для агресії", – сказав Лісовий.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», нардепка Наталія Піпа зареєструвала у парламенті законопроект, який зобовʼязує говорити українською на перервах у школі. В якості аргументації вона зазначила, що до неї надходять повідомлення, що діти у класах мало спілкуються українською, а також, що україномовні діти, коли йдуть у садочок чи школу, чують там російську мову.

«Ми зобовʼязали усі школи із 2021 року надавати освітні послуги українською мовою, але проблема полягає в тому, що виходячи з уроку діти, а подекуди і вчителі – переходять на російську.

За результатами моніторингу 2023-2024 Державної служби якості освіти України та Уповноваженого із захисту державної мови, під час уроків та перерв спілкуються між собою виключно українською мовою, лише 41% учнів.

Для того щоб це змінити, я реєструю законопроєкт, який зобовʼязує говорити українською на перерві, шкільному подвірʼї, стадіоні та усій території школи», - пояснила Піпа.

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