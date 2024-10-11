У Харківобленерго викрали енергообладнання на 17,5 млн гривень

Викрито 47 випадків крадіжок енергетичного обладнання в Харківській області з початку року.

Джерело фото: Харківобленерго

З початку 2024 року в Харківській області було зафіксовано 47 випадків крадіжок енергетичного обладнання, що негативно вплинуло на енергетичну інфраструктуру регіону. Про це повідомляє пресслужба компанії «Харківобленерго».

Загальні втрати підприємства через ці злочини за поточний рік сягнули 17,5 мільйона гривень. В організації зазначили, що ці крадіжки критично впливають на роботу "Харківобленерго", оскільки вони порушують функціонування електромереж, ставлячи під загрозу постачання електроенергії споживачам, зокрема підприємствам і лікарням.

Серед викраденого обладнання:

73 кілометри дротів з ліній електропередач;

3,7 тонни трансформаторного масла;

опори та елементи підстанцій, включаючи трансформаторні підстанції ПС-110/6.

Один із найбільших збитків був завданий саме цією підстанцією, де вартість викраденого обладнання оцінюється в 8,2 мільйона гривень.

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