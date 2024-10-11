Відновленням прав військових займається окреме управління Міноборони, яке приділяє особливу увагу гендерній дискримінації

У Міноборони створили окреме управління, яке опрацьовує запити щодо невиплати коштів військовослужбовцям та членам їх родин, а особливу увагу приділяє питанням дискримінації за ознакою статі.

В Міністерстві оборони створене окреме Центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке займається поновленням прав військовослужбовців. Зокрема питаннями невиплат коштів військовим та членам їх родин. За словами Міноборони, особлива увага приділяється дискримінації за ознакою статі.

Там розповіли, що за 4 місяці роботи цього управління «поновлено права понад 900 захисників України та членів їх сімей».

«Загалом опрацьовано 965 звернень та запитів щодо невиплати грошового забезпечення та одноразової допомоги, питань звільнення з військової служби, надання інформації про документи для отримання пільг тощо. Фахівці надіслали понад 500 запитів і листів у різні інстанції, здійснили 9 службових перевірок та 2 розслідування. У деяких випадках виявили ознаки злочинів, про які повідомили відповідні органи» - зазначили у Міноборони.

Як розповів начальник Центрального управління захисту прав військовослужбовців Міноборони Володимир Лагута, колектив працює з такими основними причинами виникнення порушення прав, як неправомірні дії посадовців і командирів, прогалини законодавства та правова необізнаність військовослужбовців.

Робота розподілена за трьома напрямками – права військовослужбовців, права членів сімей військовослужбовців і питання дотримання гендерної рівності.

Особлива увага приділяється проблемам, що мають системний і масовий характер або стосуються дискримінації за ознакою статі.

За ними можуть проводитися службові перевірки чи службові розслідування.

За потреби фахівці управління готують необхідні зміни в законодавство або проводять навчальні заходи. Зокрема, було розроблено новий порядок подання та розгляду рапортів, який спрощує цю процедуру для військовослужбовців, у тому числі через застосунок Армія+.

Крім того, постійно ведеться моніторинг інтернет-простору, щоб оперативно виявляти порушення, про які не було повідомлено органи державної влади.

«Ми розуміємо, що військовослужбовці не завжди звертаються безпосередньо до органів влади, але інформація про порушення їхніх прав може з'являтися в соцмережах від родичів чи громадських організацій. Завдяки моніторингу інтернет-простору, в одній з бригад нам вдалося виявити системне порушення та відновити права близько 50 захисників», — зазначив Володимир Лагута.

«Більшість фахівців управління мають водночас і бойовий досвід, і юридичну освіту, а третина — чинні адвокатські посвідчення. Фактично в Міноборони створено центр експертизи із захисту прав військовослужбовців і їхніх сімей, що дозволяє оперативно реагувати на системні порушення та запобігати їх повторенню в майбутньому» - додали у Міноборони.

Автор: Наталя Мамченко

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