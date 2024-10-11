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У Сумах затримали агента рф, який готував ворожі удари по Силах оборони в зоні Курської операції

18:02, 11 жовтня 2024
22-річний молодик працював на ворога та зливав інформацію про ЗСУ.
У Сумах затримали агента рф, який готував ворожі удари по Силах оборони в зоні Курської операції
Фото: СБУ
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Під час безпекових заходів у Сумах затримали агента фсб. Ним виявився 22-річний уродженець Херсонщини, який готував російські удари по Силах оборони, що знаходяться поблизу району проведення Курської операції. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що для виконання ворожого завдання фігурант обходив місцевість, де за допомогою мобільного телефону приховано фільмував локації військових об’єктів. Отримані відеофайли з прив’язкою до місцевості агент пересилав своєму куратору, особу якого вже встановлено Службою безпеки.

Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, запобігши передачі ворогу розвідданих.

За даними слідства, молодик був дистанційно завербований у серпні цього року, коли шукав швидкий заробіток у Телеграм-каналах.

Чоловіку повідомлено про підозру у держзраді, він під вартою. 

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