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В Сумах задержали агента рф, готовившего вражеские удары по Силам обороны в зоне Курской операции

18:02, 11 октября 2024
22-летний молодой человек работал на врага и сливал информацию о ВСУ.
В Сумах задержали агента рф, готовившего вражеские удары по Силам обороны в зоне Курской операции
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Во время мероприятий по безопасности в Сумах задержали агента фсб. Им оказался 22-летний уроженец Херсонщины, который готовил российские удары по Силам обороны, находящимся вблизи района проведения Курской операции. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что для выполнения враждебной задачи фигурант обходил местность, где с помощью мобильного телефона скрыто снимал локации военных объектов. Полученные видеофайлы с привязкой к местности агент пересылал своему куратору, личность которого уже установлена ​​Службой безопасности.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, предотвратив передачу врагу разведданных.

По данным следствия, молодой человек был дистанционно завербован в августе этого года, когда искал скорый заработок в Телеграм-каналах.

Мужчине сообщено о подозрении в госизмене, он под стражей.

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