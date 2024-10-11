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Восстановлением прав военных занимается отдельное управление Минобороны, уделяющее особое внимание гендерной дискриминации

11:16, 11 октября 2024
В Минобороны создали отдельное управление, которое прорабатывает запросы о невыплате средств военнослужащим и членам их семей, а особое внимание уделяет вопросам дискриминации по признаку пола.
Восстановлением прав военных занимается отдельное управление Минобороны, уделяющее особое внимание гендерной дискриминации
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В Министерстве обороны создано отдельное Центральное управление по защите прав военнослужащих, которое занимается восстановлением прав военнослужащих. В частности, вопросами невыплат средств военным и членам их семей. По словам Минобороны, особое внимание уделяется дискриминации по признаку пола.

Там рассказали, что за 4 месяца работы этого управления «возобновлены права более 900 защитников Украины и членов их семей».

«В общей сложности проработано 965 обращений и запросов относительно невыплаты денежного довольствия и единовременной помощи, вопросов увольнения с военной службы, предоставления информации о документах для получения льгот и т.д. Специалисты направили более 500 запросов и писем в разные инстанции, осуществили 9 служебных проверок и 2 расследования. В некоторых случаях выявили признаки преступлений, о которых сообщили в соответствующие органы», - отметили в Минобороны.

Как рассказал начальник Центрального управления защиты прав военнослужащих Минобороны Владимир Лагута, коллектив работает с такими основными причинами возникновения нарушений прав, как неправомерные действия должностных лиц и командиров, пробелы законодательства и правовая неосведомленность военнослужащих.

Работа распределена по трем направлениям – права военнослужащих, права членов семей военнослужащих и вопросы соблюдения гендерного равенства.

Особое внимание уделяется проблемам, имеющим системный и массовый характер или относящихся к дискриминации по признаку пола.

По ним могут проводиться служебные проверки или служебные расследования.

При необходимости специалисты управления готовят необходимые изменения в законодательство или проводят обучающие мероприятия. В частности, был разработан новый порядок представления и рассмотрения рапортов, упрощающий эту процедуру для военнослужащих, в том числе через приложение Армия+.

Кроме того, постоянно ведется мониторинг интернет-пространства, чтобы оперативно выявлять нарушения, о которых не было доложено органам государственной власти.

«Мы понимаем, что военнослужащие не всегда обращаются непосредственно в органы власти, но информация о нарушении их прав может появляться в соцсетях от родственников или общественных организаций. Благодаря мониторингу интернет-пространства, в одной из бригад нам удалось выявить системное нарушение и восстановить права около 50 защитников», – отметил Владимир Лагута.

«Большинство специалистов управления имеют одновременно и боевой опыт и юридическое образование, а треть — действующие адвокатские удостоверения. Фактически в Минобороны создан центр экспертизы по защите прав военнослужащих и их семей, что позволяет оперативно реагировать на системные нарушения и предотвращать их повторение в будущем» - добавили в Минобороны.

Автор: Наталья Мамченко

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Восстановлением прав военных занимается отдельное управление Минобороны, уделяющее особое внимание гендерной дискриминации

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