В Харьковоблэнерго похитили энергооборудование на 17,5 млн гривен

Разоблачены 47 случаев краж энергетического оборудования в Харьковской области с начала года.

Источник фото: Харьковоблэнерго

С начала 2024 года в Харьковской области было зафиксировано 47 случаев краж энергетического оборудования, что негативно повлияло на энергетическую инфраструктуру региона. Об этом сообщает пресс-служба компании «Харьковоблэнерго».

Общие потери предприятия из-за этих преступлений за текущий год достигли 17,5 миллиона гривен. В организации отметили, что эти кражи критически влияют на работу «Харьковоблэнерго», поскольку они нарушают функционирование электросетей, ставя под угрозу поставки электроэнергии потребителям, в частности предприятиям и больницам.

Среди похищенного оборудования:

73 километра проводов с линий электропередач;

3,7 тонны трансформаторного масла;

опоры и элементы подстанций, включая трансформаторные подстанции ПС-110/6.

Один из самых больших убытков был нанесен именно этой подстанцией, где стоимость похищенного оборудования оценивается в 8,2 миллиона гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.