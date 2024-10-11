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Виснаження рф вже очевидне, — Михайло Подоляк

16:59, 11 жовтня 2024
Я не розумію цих песимістичних текстів у різних газетах, що розносять про Донецьку область, — Михайло Подоляк.
Виснаження рф вже очевидне, — Михайло Подоляк
Фото: ОП
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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк висловив незгоду з песимістичними настроями Заходу щодо ситуації на фронті. Він зазначив, що росія виснажена, а Україна має всі необхідні засоби для того, щоб змусити агресора зазнати поразки. Про це він заявив у інтерв'ю в інтерв’ю Die Welt. 

"Я не розумію цих песимістичних текстів у різних газетах, що розносять про Донецьку область", - сказав Подоляк.

Він додав, що якби Україні дозволили використовувати далекобійну зброю для ударів по рф, війна могла б завершитися в десять разів швидше. Він висловив переконання, що західні країни незабаром нададуть таке дозвіл. 

"У нас сьогодні є всі інструменти, щоб змусити росію програти. Виснаження рф вже очевидне", - заявив Подоляк.

Також він підкреслив, що рф не досягає значних успіхів на фронті.

Подоляк також спростував ці чутки, наголосивши, що не існує жодних концепцій "території в обмін на гарантії безпеки" або інших компромісних розмінних форматів.

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