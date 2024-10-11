Истощение рф уже очевидно, — Михаил Подоляк

Я не понимаю этих пессимистических текстов в разных газетах, которые разносят о Донецкой области, — Михаил Подоляк.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк выразил несогласие с пессимистическими настроениями Запада по ситуации на фронте. Он отметил, что россия истощена, а у Украины есть все необходимые средства для того, чтобы заставить агрессора потерпеть поражение. Об этом он заявил в интервью Die Welt.

"Я не понимаю этих пессимистических текстов в разных газетах, разносящихся о Донецкой области", - сказал Подоляк.

Он добавил, что если бы Украине разрешили использовать дальнобойное оружие для ударов по рф, война могла бы завершиться в десять раз быстрее. Он выразил убеждение, что западные страны в скором времени дадут такое разрешение.

"У нас сегодня есть все инструменты, чтобы заставить россию проиграть. Истощение рф уже очевидно", - заявил Подоляк.

Также он подчеркнул, что рф не достигает значительных успехов на фронте.

Подоляк также опроверг эти слухи, подчеркнув, что нет никаких концепций "территории в обмен на гарантии безопасности" или других компромиссных разменных форматов.

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