Метро зупинили, бо до вагону підкинули предмет, схожий на міну, відео

Очевидці опублікували відео, в якому пояснюється, чому зупинили рух поїздів Київського метрополітену.

Фото із мережі інтернет

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Як писала «Судово-юридична газета», станцію метро «Дніпро» у Києві закрито для входу та виходу пасажирів. Поїзди на цій лінії прямують повз станцію без зупинки.

У місцевій поліції заявили, що встановлюють обставини інциденту на станції метро.

«Рух потягів станції метро «Дніпро» здійснюється без зупинки. На місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки», - повідомили там.

Очевидці опублікували в мережі відео, в якому пояснюється, чому зупинили рух поїздів Київського метрополітену. За їхніми словами, до вагону підкинули предмет, схожий на «міну».

Фото та відео із мережі інтернет

Оновлено

У КМДА станом на 16:45 повідомили, що станція метро «Дніпро» уже працює у звичайному режимі.

«Поїзди здійснюють зупинку на обох коліях станції. Інцидент вивчають і розслідують працівники поліції», - заявили у міській держадміністрації.

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