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Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник назначен заместителем министра обороны

16:22, 11 октября 2024
С начала полномасштабного вторжения Сергей Мельник руководил обороной Харькова.
Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник назначен заместителем министра обороны
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Кабинет Министров Украины по представлению министра обороны Рустема Умерова назначил заместителем министра обороны бригадного генерала юстиции Сергея Мельника. Об этом сообщает Министерство обороны.

Как известно, Сергей Мельник родился 12 июля 1977 в Винницкой области. В 1999 году окончил Харьковский военный университет, после чего приступил к карьере на руководящих должностях Военно-юридического факультета Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В 2009 году получил второе высшее образование.

С 1999 проходил службу на различных должностях в боевых бригадах Противовоздушной обороны.

С ноября 2019 занимал должность начальника Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

В 2022 году Сергей Мельник успешно закончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины.

С начала полномасштабного вторжения руководил обороной города Харькова.

Новоназначенный заместитель министра является доктором юридических наук, профессором военного права, заслуженным работником образования Украины и лауреатом Государственной премии Украины в области образования.

Добавим, Кабмин назначил Сергея Боева заместителем Рустема Умерова по европейской интеграции.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр обороны Украины Рустем Умеров подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны Станислава Гайдера, Александра Сергия, Юрия Джигира и государственного секретаря Людмилы Дараган.

Однако Кабмин пока оставил на должностях двух заместителей министра обороны, представление об увольнении которых подписал Рустем Умеров.

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Минобороны

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