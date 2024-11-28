В метро Киева после длительной воздушной тревоги возник коллапс, фото

В столичном метро возник коллапс, станции и вагоны заполнены людьми.

Фото: sud.ua

В метро Киева 28 ноября из-за воздушной тревоги возник коллапс. Пассажиры заполонили станции и вагоны.

Воздушная тревога в столице продолжалась около 9 с половиной часов. Известно о падении обломков в двух районах столицы – в Днепровском и Дарницком.

Наземные станции только сейчас начинают полноценно работать. На ветках пока не хватает поездов, пассажирам приходится долго ждать транспорта на платформах.

В КГГА отметили, что после отбоя воздушной тревоги метрополитен работает в режиме перевозок, количество поездов на линии постепенно увеличивается.

В настоящее время интервалы на линиях составляют:

«красная» – 6 мин;

«синяя» – 5 мин;

«зеленая» – 8 мин.

На красной и зеленой линиях продолжается интенсивная выдача поездов из электродепо.

Кроме того, осуществляется транзитная выдача поездов из электродепо в наиболее загруженные пассажирами станции, чтобы обеспечить их перевозку.

Также на дорогах Киева наблюдаются пробки.

В частности, большая пробка образовалась на перекрестке улиц Здолбуновская/Григоренко.

Фото: sud.ua

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