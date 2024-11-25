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Подозреваемого в убийстве мужчины во время стрельбы в гостинице в центре Киева задержали, фото

14:43, 25 ноября 2024
Следователи просят об избрании фигуранту меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.
Подозреваемого в убийстве мужчины во время стрельбы в гостинице в центре Киева задержали, фото
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Как писала «Судебно-юридическая газета», в столице в ночь на 23 ноября в гостинице произошла смертельная стрельба. Чрезвычайное событие произошло около 1:00. В помещении гостиницы между двумя компаниями возник конфликт и далее драка, в ходе которой один из фигурантов произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону оппонентов.

От полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте, пострадали также еще два человека, которых в удовлетворительном состоянии было госпитализировано, среди них – охранник заведения.

В полиции сообщают, что правоохранители разыскали и изъяли орудие совершения преступления – боевой пистолет. Его обнаружили под одним из припаркованных автомобилей.

На месте происшествия правоохранители сразу задержали одного из участников драки, им оказался 29-летний уроженец Днепропетровщины. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

«Стрелок после совершенного прибег к побегу и скрывался от правоохранителей, однако следователи вскоре его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Известно, что задержанный — 30-летний житель Киевщины, в отношении которого в судах рассматриваются обвинительные акты по совершению ряда уголовных правонарушений», –говорится в сообщении полиции.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство, и ч. 4 ст. 296 – хулиганство. Следователи хлопочут перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

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