Судья Сергей Савицкий временно отстранен от осуществления правосудия

Судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Сергея Савицкого временно отстранили от правосудия.

Судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Сергей Савицкий временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщает ВСП.

Как стало известно, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 25 ноября 2024 года.

«Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 25 ноября 2024 года, судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Савицкий Сергей Игоревич отстранен от осуществления правосудия», - сообщили в ВСП.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Судьи могут быть отстранены от правосудия до тех пор, пока ВСП не примет решение об их увольнении или не будет отменено решение Дисциплинарной палаты.

Напомним, что судья Раховского районного суда Закарпатской области Иван Тулик временно отстранен от осуществления правосудия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.