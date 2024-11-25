Судью Ивана Тулика временно отстранили от правосудия

Судья Раховского районного суда Закарпатской области Иван Тулик временно отстранен от осуществления правосудия.

Судья Раховского районного суда Закарпатской области Иван Тулик временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщает ВСП.

Как сообщается, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 25 ноября 2024 года.

«Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 25 ноября 2024 года, судья Раховского районного суда Закарпатской области Тулик Иван Иванович отстранен от осуществления правосудия», – сообщили в ВСП.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия.

Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия ВСП решения об их освобождении от должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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