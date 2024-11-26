Какую информацию должны указать ветераны войны, которым назначаются льготы на коммуналку по упрощенному заявлению

Информация требуется для проведения корректного расчета размера льготы.

ПФУ рекомендуют приобщать какой-либо документ с информацией о характеристике жилого помещения/дома по адресу получения льгот, если для получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеран войны (член его семьи) обращается в органы Пенсионного фонда Украины в порядке, определенном постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2023 № 1395 «О реализации экспериментального проекта по усовершенствованию порядка взятия на учет ветеранов войны и предоставление им льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа», в частности, через вебпортал электронных услуг Фонда.

Речь идет об информации о:

общую и отапливаемую площадь жилого помещения/дома/его части (при наличии разделенных личных счетов);

характеристику дома (индивидуальный или многоквартирный);

количество этажей дома.

Указанная информация необходима для проведения корректного расчета размера льготы, отмечают в ПФУ.

Документом, подтверждающим информацию, может быть, в частности, квитанция об оплате за жилищную услугу и за использование тепловой энергии.

Также в ПФУ объяснили, как получить льготы на коммунальные услуги по новому месту жительства.

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