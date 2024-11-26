Практика судів
  1. Суспільство

Яку інформацію мають вказати ветерани війни, яким призначаються пільги на комуналку за спрощеною заявою

18:23, 26 листопада 2024
Інформація потрібна для проведення коректного розрахунку розміру пільги.
Яку інформацію мають вказати ветерани війни, яким призначаються пільги на комуналку за спрощеною заявою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ПФУ рекомендують долучати якийсь документ з інформацією про характеристику житлового приміщення / будинку за адресою отримання пільг, якщо для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг ветеран війни (член його сім’ї) звертається до органів Пенсійного фонду України у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1395 «Про реалізацію експериментального проекту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни і надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу», зокрема через вебпортал електронних послуг Фонду.

Йдеться про інформацію про:

  • загальну та опалювальну площу житлового приміщення / будинку / його частини (за наявності розділених особових рахунків);
  • характеристику будинку (індивідуальний чи багатоквартирний);
  • кількість поверхів у будинку.

Зазначена інформація потрібна для проведення коректного розрахунку розміру пільги, наголошують у ПФУ.

Документом, що підтверджує інформацію, може бути, зокрема, квитанція про сплату за житлову послугу та за використання теплової енергії.

Також у ПФУ пояснили, як отримати пільги на комунальні послуги за новим місцем проживання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ветерани Пенсійний фонд пільги ПФУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують повернути опцію конфіскації майна корупціонерів, які укладуть угоди зі слідством та уникнуть в’язниці

Законом про позбавлення зрадників державних нагород з Кримінального кодексу вилучили норму про можливість конфіскувати майно корупціонерів в якості опціонального додаткового покарання – пропонується повернути її назад.

Кандидати на дві посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: відомі прізвища

Додатково документи для участі у відборі подали лише чотири кандидати, розпочалася спеціальна перевірка.

Мінфін пропонує покращити зарплати в Держаудитслужбі, яка звітуватиме за прозорість використаних Україною коштів ЄС

Оскільки Держаудитслужба фактично є нині головним контролером коштів, які надходять від ЄС, пропонується виокремити посади, на які не поширюється законодавство про державну службу, і встановити оклади в окремому законі.

До Верховної Ради внесли законопроект про доплати суддям місцевих судів

Доплата суддям першої інстанції фактично становитиме фіксовану суму в 10,5 тисяч грн

У команді Дональда Трампа провели внутрішню перевірку щодо його головного юриста Бориса Епштейна – WP

Дональд Трамп замовив аналіз після того, як почув звинувачення в тому, що Епштейн просив гроші у потенційних кандидатів до уряду та інших осіб – The Washington Post.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва