Яку інформацію мають вказати ветерани війни, яким призначаються пільги на комуналку за спрощеною заявою

Інформація потрібна для проведення коректного розрахунку розміру пільги.

У ПФУ рекомендують долучати якийсь документ з інформацією про характеристику житлового приміщення / будинку за адресою отримання пільг, якщо для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг ветеран війни (член його сім’ї) звертається до органів Пенсійного фонду України у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1395 «Про реалізацію експериментального проекту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни і надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу», зокрема через вебпортал електронних послуг Фонду.

Йдеться про інформацію про:

загальну та опалювальну площу житлового приміщення / будинку / його частини (за наявності розділених особових рахунків);

характеристику будинку (індивідуальний чи багатоквартирний);

кількість поверхів у будинку.

Зазначена інформація потрібна для проведення коректного розрахунку розміру пільги, наголошують у ПФУ.

Документом, що підтверджує інформацію, може бути, зокрема, квитанція про сплату за житлову послугу та за використання теплової енергії.

Також у ПФУ пояснили, як отримати пільги на комунальні послуги за новим місцем проживання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.