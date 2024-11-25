Подожгли приемные ТЦК и военные автомобили — задержаны поджигатели в Сумах и Киевской области

Правоохранители задержали двух поджигателей, выполнявших задачи российских спецслужб в разных регионах Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Указывается, что основными целями злоумышленников были здания государственных учреждений Украины, а также автомобили украинских военных.
«Для совершения поджогов оккупанты дистанционно привлекли двух местных жителей, которые искали быстрые заработки в Телеграмм-каналах. Впрочем, вместо обещанных рашистами денег фигуранты получили подозрение и перспективу тюремного заключения», – рассказали в СБУ.
Так, в Киевской области:
Для совершения преступления молодой человек разбил металлопластиковое окно госучреждения и вылил легковоспламеняющуюся смесь внутрь помещения.
Затем фигурант снял видео возгорания на камеру телефона и отправил «отчет» своему русскому куратору.
После выполнения первой задачи злоумышленник должен был приступить ко второй – сжечь здание Укрпочты в соседнем населенном пункте. Впрочем, он не успел этого сделать, поскольку был задержан «по горячим следам».
В Сумах:
В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.