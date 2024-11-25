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Подожгли приемные ТЦК и военные автомобили — задержаны поджигатели в Сумах и Киевской области

18:01, 25 ноября 2024
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
Подожгли приемные ТЦК и военные автомобили — задержаны поджигатели в Сумах и Киевской области
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Правоохранители задержали двух поджигателей, выполнявших задачи российских спецслужб в разных регионах Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Указывается, что основными целями злоумышленников были здания государственных учреждений Украины, а также автомобили украинских военных.

«Для совершения поджогов оккупанты дистанционно привлекли двух местных жителей, которые искали быстрые заработки в Телеграмм-каналах. Впрочем, вместо обещанных рашистами денег фигуранты получили подозрение и перспективу тюремного заключения», – рассказали в СБУ.

Так, в Киевской области:

  • задержан 18-летний житель Кагарлыкского района, который поджег здание местной территориальной общины.

Для совершения преступления молодой человек разбил металлопластиковое окно госучреждения и вылил легковоспламеняющуюся смесь внутрь помещения.

Затем фигурант снял видео возгорания на камеру телефона и отправил «отчет» своему русскому куратору.

После выполнения первой задачи злоумышленник должен был приступить ко второй – сжечь здание Укрпочты в соседнем населенном пункте. Впрочем, он не успел этого сделать, поскольку был задержан «по горячим следам».

В Сумах:

  • разоблачен 35-летний безработный, который поджег 2 приемные ТЦК и 3 служебных автомобиля украинских военных.

В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
  • ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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СБУ поджог Сумы Киевская область ТЦК автомобиль

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