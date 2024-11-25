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В Минюсте напомнили, какие факты удостоверяет нотариус

18:18, 25 ноября 2024
Нотариус по устному обращению физического лица удостоверяет факты его наличия в определенном месте и подтверждает, что лицо живо.
В Минюсте напомнили, какие факты удостоверяет нотариус
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет, какие факты удостоверяет нотариус. Одной из ключевых задач нотариуса является удостоверение фактов, имеющих юридическое значение. Это способствует защите прав граждан и предотвращению споров.

Каждый имеет право обратиться к нотариусу за удостоверением определенных фактов и выдаче свидетельств на подтверждение этих фактов.

Нотариус по устному обращению физического лица удостоверяет следующие факты:

– что физическое лицо живо;

– что физическое лицо находится в определенном месте.

Удостоверение факта, что физическое лицо является живым, и факт пребывания его в определенном месте проводится как при явке физического лица к нотариусу, так и вне помещения, являющегося рабочим местом нотариуса (но не выходит за пределы нотариального округа, в котором нотариус может совершать нотариальные действия).

Факты, что несовершеннолетний ребенок или недееспособное физическое лицо живой, удостоверяются по устному обращению и с согласия на это законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей), изложенной с соблюдением требований Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного 22.02.2012 № 296/5 относительно удостоверения сделок с участием несовершеннолетних, а также лиц, над которыми установлена ​​забота.

Отмечается, что в подтверждение факта, что физическое лицо живо и факта пребывания физического лица в определенном месте нотариус выдает заинтересованным лицам, в отношении которых были установлены эти факты, соответствующие свидетельства.

Также нотариус может удостоверять время предъявления документа. В таком случае, нотариус удостоверяет время предъявления документа по устному обращению заинтересованного лица, при этом нотариусу необходимо лично ознакомиться с содержанием предъявленного документа, а в дальнейшем совершает удостоверительную надпись на документе с указанием предъявленного лица.

Удостоверение фактов нотариусом является важным инструментом правовой системы Украины. Благодаря этому обеспечивается надлежащее оформление сделок, наследства и других юридически важных действий, что способствует стабильности правоотношений и защите интересов всех участников.

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